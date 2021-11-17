Гинцбург предупредил об угрозах россиян, купивших сертификаты о вакцинации

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне, которые вместо вакцинации от коронавируса покупают соответствующий сертификат, ставят под угрозу жизни окружающих их людей. Также они могут оказаться источниками формирования новых штаммов коронавируса, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших, — подчеркнул Гинцбург.

По его мнению, покупающие сертификаты россияне, не только тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности.

В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей, — сказал учёный.

Ранее стало известно, что россияне моложе 60 лет, переболевшие коронавирусом, сделают правильный выбор, если для вакцинации выберут «Спутник Лайт», заявил Александр Гинцбург. По его словам, переболевшим россиянам старшего возраста лучше воспользоваться «Спутником V».