Гинцбург предупредил о новых мутациях коронавируса

Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать защиту организма, при этом нельзя сказать, будут ли они менее опасными, считает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, чьи слова передаёт «Интерфакс». Он добавил, что появления мутаций можно избежать, если увеличить темпы вакцинации.

Вирус пойдёт по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что специалисты сейчас не могут предугадать взаимодействие мутаций, позволяющих вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами. По мнению эксперта, появления новых вариаций инфекции можно избежать, «если мы только сразу, опять же таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной». Он добавил, что сейчас темпы вакцинации недостаточные.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная предположила, что возникновение новых штаммов коронавируса в будущем возможно, однако, скорее всего, они будут более заразными, но менее тяжёлыми. Она добавила, что при таком сценарии существующих мер борьбы с COVID может оказаться достаточно.