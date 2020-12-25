Гинцбург пояснил правило не беременеть три месяца после вакцины

https://static.news.ru/photo/b3b24dc6-4715-11eb-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в рекомендациях не беременеть в течение трёх месяцев после вакцинации нет ничего страшного и если даже это произойдёт раньше срока, то для матери и ребёнка никаких последствий не будет.

Напомним, одной из рекомендаций после введения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») является отказ от беременности в течение трёх месяцев. Гинцбург отметил, что это такая же рядовая рекомендация, как и отказ от прививки для пациентов-туберкулёзников, людей с новообразованиями и больных ВИЧ, сообщает РИА Новости.

Это стандартная медицинская рекомендация, которая имеет отношение ко всем вакцинам, входящим в календарь прививок, — отметил он.

Гинцбург пояснил, что такие рекомендации связаны с тем, что исследования действия вакцины и возможных побочных явлений на этих группах пока просто не проводились и по закону производитель вакцины обязан указать это в инструкции.

Если вдруг привитая женщина забеременеет раньше срока в три месяца, то в этом не будет никакой угрозы ни для матери, ни для будущего ребёнка, добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Гинцбург заявил также, что в ходе клинических испытаний вакцины «Спутник V» и после введения препарата в гражданский оборот тяжёлых аллергических реакций у пациентов выявлено не было.