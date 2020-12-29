Гинцбург планирует получить разрешение на испытание вакцины на детях

https://static.news.ru/photo/8be3f7a4-4aad-11eb-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Центр Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний вакцины против нового коронавируса «Спутник V» на детях и беременных. Документы отправят в Минздрав через 1–1,5 месяца, заявил глава организации Александр Гинцбург.

В данный момент он (пакет документов. — NEWS.ru) находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц, через полтора подадим [в Минздрав], — цитирует учёного РИА Новости.

Он добавил, что испытаниям дадут «зелёный свет» только одобрения необходимых бумаг в Министерстве здравоохранения РФ. В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за время пандемии в России от COVID-19 скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев. Однако, по словам Голиковой, их реальное число не только превышает 70 тысяч, но также большое количество смертей учитывается как те, на которые COVID-19 повлиял.