Гинцбург оценил возможность поставок российской вакцины от COVID на Украину

https://static.news.ru/photo/2f2d3382-4601-11eb-84ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если на Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства.

Если на Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства, о чём недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьёзные переговоры с господином Медведчуком, — заявил Гинцбург во время брифинга.

Специалист выразил надежду, что политическая составляющая отношений между странами не сыграет роли и украинский народ, так же как и российский, будет защищён от коронавирусной инфекции.

Ранее центр имени Гамалеи посетил украинский политик, член пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он обсудил с руководством центра возможность производить российскую вакцину на территории Украины.

Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна получит вакцину против коронавируса в начале 2021 года. Известно, что созданный международными организациями механизм COVAX согласовал передачу Украине 8 млн доз препарата от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина поступит на Украину в первом полугодии 2021 года.