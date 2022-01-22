Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии штаммом «омикрон»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность окончания пандемии коронавируса после «омикрон»-штамма. В беседе с «Интерфаксом» академик РАН заявил, что новая мутация не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения «омикрона» возрастает вероятность возникновения более опасного штамма. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.

Никто не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются, — сказал Гинцбург.

Он добавил, что в данное время охват вакцинацией и её темпы недостаточные. По мнению учёного, это может привести к появлению нового, более опасного штамма коронавируса. Гинцбург считает, что чтобы этого не произошло, за полгода необходимо привить 75–80% населения.

Ранее американские врачи заявили, что скорость снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, является главным фактором, способным повлиять на сроки окончания пандемии коронавируса. Вакцинация способна остановить дальнейшую мутацию COVID-19.

Профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения Университета Луизианы Эдвард Трапидо подчеркнул, что его больше беспокоит количество людей на планете, которое не вакцинировано, чем уменьшение количества антител. Он считает, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. На сроки может повлиять только то, что вирус мутирует.

Эксперт добавил, что в первую очередь вакцинами необходимо обеспечить Бразилию, Индию, Пакистан и Непал.

Профессор вирусологии и вакцинологии в Университете Коннектикута доктор Пауло Верарди уточнил, что страны должны вакцинировать не меньше двух третьих своего населения, если не больше. От количества людей с иммунитетом зависит нарушение цикла передачи смертоносной инфекции. Это, в свою очередь, позволит предотвратить новые волны заболевания. По мнению Верарди, «вызывают озабоченность» новые, всё более заразные мутации COVID-19.