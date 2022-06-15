Гинцбург оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян Гинцбург заявил, что оспа обезьян вряд ли способна вызвать новую пандемию

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Директор НИЦ микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается, что оспа обезьян вызовет новую пандемию, однако он заявил, что вирус эволюционирует и «отмахиваться» от проблем не стоит, передает РИА Новости. Он добавил, что исследовательский центр им. Гамалеи готов за несколько месяцев создать необходимую вакцину против данного возбудителя.

Ученый отметил, что оспа обезьян эволюционирует медленнее, чем возбудитель COVID-19, но все же процесс присутствует. Он подчеркнул, что раньше вирус едва-едва мог передаваться от человека к человеку, однако на текущий момент при тесных контактах заразиться им стало значительно легче и быстрее.

Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно «но». Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это — безусловно, — сказал он.

Говоря о составе вируса, Гинцбург отметил, что возбудитель оспы обезьян еще недостаточно изучен, но при этом технологии позволяют сформировать вакцины, не имея самого вируса, а только его генетические данные. Он добавил, что большая часть времени понадобится для изучения безопасности вакцины.

Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах, — подытожил он.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 15 июня заявил, что Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян. Он уточнил, что на континенте зафиксировали более 1,5 тысячи случаев заражения инфекцией, что составляет около 85% от общего числа заболеваний по всему миру. По мнению эксперта, масштабы инфекционной вспышки представляют серьезную опасность для человечества.