Гинцбург оценил устойчивость «Спутника V» к мутациям нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/d96d89e0-53ef-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Разработчики вакцины «Спутник V» против нового коронавируса знали о способности инфекции мутировать и учитывали это во время создания препарата, рассказал журналистам глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, ведомство пока не получило образцы британского штамма SARS-CoV-2.

Кроме того, исследователь считает, что уникальные формы вируса можно найти и в РФ. Он допускает, что этого ещё не произошло, так как в РФ секвенируют гораздо меньше подобных материалов, чем в Соединённом Королевстве, пишет РИА Новости.

Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм, — отметил Гинцбург.

По его словам, в центре Гамалеи предлагали Министерству здравоохранения РФ разработать современные системы контроля за штаммами вируса, однако ведомство не выделило на это средств.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный SARS-CoV-2.

Как писал NEWS.ru, обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в РФ заболели 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровели, также зафиксировано 62 273 смертельных случая.