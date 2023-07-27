Гинцбург оценил риски Путина заразиться коронавирусом на саммите Гинцбург: здоровью Путина ничего не угрожает на саммите «Россия — Африка»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту Росси Владимиру Путину не грозит заражение коронавирусом на саммите «Россия — Африка», сообщил директор научного института им Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, все участники форума прошли контролирующие мероприятия, в том числе сдали тест на COVID-19.

При той степени контроля, который осуществляется у нас в стране, в том числе на форуме, я тоже все контролирующие моменты прошел, связанные со сдачей теста и прочим, при том громадном опыте, что у наших служб уже есть, естественно это совершенно безопасно, — заявил Гинцбург.

По его словам, в России эпидемиологическая ситуация стабильная. Те, кто вакцинировался от коронавируса, остаются под защитой, а разработчики препаратов для прививок продолжают адаптировать их под актуальные штаммы.

В ноябре 2022 года Путин потребовал не забывать о проблеме коронавируса, который приобретает сезонный характер. Так глава государства ответил на высказывание главы Тверской области Игоря Рудени о том, что тема COVID-19 практически закрыта.

Гинцбург ранее объяснил, что обновлять состав вакцины следует каждые 10 месяцев, потому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев. Новая версия отечественной вакцины, по его словам, появится в августе-сентябре 2023 года.