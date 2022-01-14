Гинцбург оценил идею введения платной вакцинации от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация против коронавируса в России не может стать платной. Россия как либеральная страна создаёт благоприятные условия для граждан, отметил он в беседе с ТАСС.

Так учёный отреагировал на сообщения о том, что якобы платной вакцинацию намерены сделать в правительстве РФ. Пост с таким содержанием ранее разместил в Facebook депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов. Позже он признал, что идея принадлежит только ему, и назвал свои высказывания опрометчивыми.

Не может [вакцинация от ковида стать платной]. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет вакцинироваться. Я тоже не считаю, что его [законодательство] нужно менять и вводить платные услуги, — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что для тех, кому принципиально важно привиться платно, существуют частные клиники.

Ранее стало известно, что вакцинированные «Спутником V», скорее всего, не заболеют после заражения штаммом COVID-19 «омикрон», заявил Александр Гинцбург. Учёный признался, что сам оказался инфицированным и не заболел благодаря вакцине. О заражении «омикроном» Гинцбург узнал, когда провёл анализ крови после зарубежной поездки. Анализ показал очень высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител.