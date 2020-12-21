Гинцбург объяснил Путину, почему не все заражаются коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a96b5870-4379-11eb-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту РФ Владимиру Путину, почему даже в одной семье кто-то заболевает коронавирусом, а кто-то — нет. По его словам, никак не ощутить на себе влияние инфекции позволяет большое количество интерферона в организме, которое, как правило, наблюдается у людей, ведущих здоровый образ жизни.

Во время видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере разработки вакцин против COVID-19, Путин попросил Гинцбурга объяснить, почему «члены одной семьи, оба провакцинированные, сталкиваются с вирусом, и один заболевает в лёгкой форме, а второй — вообще нет».

Это очень просто объясняется. У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врождённого иммунитета, — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, у незаболевшего человека инфекционный процесс заканчивается на первой фазе иммунного ответа — на стадии фагоцитоза.

Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается, — добавил Гинцбург.

Путин сообщил об известных ему «нескольких случаях», когда вакцинированные люди либо заболевали коронавирусом в лёгкой форме, либо не заболевали вовсе.

Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно, — сделал вывод президент.

Как писал NEWS.ru, в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил ранее Александр Гинцбург. На сегодняшний день в гражданский оборот для массового производства выпущено уже 350 тыс. доз вакцины «Спутник V». На складе центра им. Гамалеи готовы ещё 250 тыс. доз, 150 тыс. из которых в ближайшее время могут получить разрешение Росздравнадзора для отправки в регионы. По его словам, «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.