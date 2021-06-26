Гинцбург назвал условие для изменения вакцины от коронавируса за неделю

В центре имени Гамалеи при необходимости смогут изменить вакцину от коронавируса за одну неделю. Это понадобится при появлении новых штаммов болезни. Однако есть одно условие, заявил директор учреждения Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».

Этим условием для изменения вакцины от коронавируса за неделю является регистрация векторной технологии. Она позволит при резко изменённой последовательности S-белка, который связывается с человеческими рецепторами, задействовать новые вакцинные варианты.

Также Гинцбург рассказал, что «Спутник V» показал хороший результат. В частности, антитела у вакцинированных препаратом активнее борются с вирусом, чем у просто переболевших граждан. По словам директора создавшего первую в мире вакцину центра, «клетки памяти» способны защитить организм от болезни, однако антитела эффективнее себя проявляют против новых штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось, что в обновлённой инструкции по применению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» появились указания о том, кому нельзя делать прививку.