Гинцбург назвал условие для изменения вакцины от коронавируса за неделю

В центре имени Гамалеи при необходимости смогут изменить вакцину от коронавируса за одну неделю. Это понадобится при появлении новых штаммов болезни. Однако есть одно условие, заявил директор учреждения Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».
Этим условием для изменения вакцины от коронавируса за неделю является регистрация векторной технологии. Она позволит при резко изменённой последовательности S-белка, который связывается с человеческими рецепторами, задействовать новые вакцинные варианты.
Также Гинцбург рассказал, что «Спутник V»
Ранее сообщалось, что в обновлённой инструкции по применению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» появились указания о том, кому нельзя делать прививку.