Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после «лайт-вакцины» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe8077f4-40f5-11eb-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устойчивый иммунитет после применения «лайт-вакцины» от коронавируса сформируется в течение трёх недель, сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, действие препарата будет непродолжительным, так как иммунитет «укорачивается» и не создаются клетки памяти.

То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы, — пояснил он.

Учёный уточнил, что эффективность вакцины у пожилых людей составит около 85% или меньше, однако она, независимо от возраста, сможет выполнить свою основную функцию, заключающуюся в снижении числа тяжёлых случаев и госпитализаций. При этом он отметил, что прививка одним компонентом является крайним случаем, лучше всего вакцинироваться двухкомпонентным препаратом.

Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счёт менее продолжительного по действию вакцинного препарата, — уточнил Гинцбург.

Он добавил, что препарат может не только поставляться в другие страны, но и производиться в них, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская «лайт-вакцина» от коронавируса, о которой говорил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, будет предназначена в основном для внешнего рынка.

Облегчённая вакцина позволит охватить большее число граждан, но продолжительность её действия будет небольшая. Таким образом, будет найден компромисс между сроком действия вещества и необходимостью быстро сбивать пик заболеваемости и смертности от недуга.