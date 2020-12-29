Гинцбург назвал сроки начала испытаний лекарства от COVID на основе антител

https://static.news.ru/photo/121b2040-4aae-11eb-8585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител. Они должны начаться осенью 2021 года.

Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнётся первая — вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, антитела необходимо разрабатывать по нескольким технологиям — именно это, отмечает учёный, и происходит в настоящее время. Он отметил, что рано говорить о возможных группах риска у подобного лекарства — для того, чтобы ответить на этот вопрос, и проводятся клинические испытания.

Как ранее писал NEWS.ru, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины «Спутник V» к компоненту препарата англо-шведской компании AstraZeneca. Так как оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, это позволит поднять напряжённость иммунитета.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.