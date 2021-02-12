Гинцбург назвал способы повысить эффективность вакцинации от коронавируса

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Глава Национального центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о способах повысить эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции. Самым действенным он назвал отказ от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки для лучшего формирования иммунного ответа.

После прививки «Спутником V» не рекомендуется перегружать себя в течение двух дней физнагрузками. Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, — то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения, — приводит слова Гинцбурга «Российская газета».

По его словам, необходимо полноценно питаться, поскольку образование антител является энергозатратным процессом. Кроме того, длительные физические нагрузки создают затруднения при синтезе белка, который необходим для формирования антител к COVID-19.

Гинцбург заметил, что эффект от привычки уменьшают вредные привычки — алкоголизм и наркозависимость. Депрессивное состояние также не способствует повышению эффективности вакцины. В целом, он рекомендует всегда вести здоровый образ жизни.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает пациентов от разных штаммов COVID-19. В марте он сам вместе с коллегами сделал прививку вакциной, и её эффективность до сих пор сохраняется — это позволяет привившимся быть донорами плазмы. Эксперт пояснил, что благодаря этому на данный момент доказана эффективность «Спутника V» на протяжении как минимум девяти месяцев.

Говоря о возникновении новых штаммов коронавируса, Гинцбург признал, что перед учёными стоит необходимость совершенствования вакцин. Он заметил, что от существующих в настоящее время штаммов «Спутник V» защищает, но нет гарантий, что так будет с новыми мутациями коронавируса, которые ещё появятся.