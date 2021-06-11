Гинцбург назвал дату регистрации вакцины от коронавируса для детей

https://static.news.ru/photo/eb210dee-cb84-11eb-9ff2-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Детскую вакцину от коронавируса в виде капель в нос могут зарегистрировать 15–20 сентября. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с президентом Владимиром Путиным во время церемонии вручения госпремий за 2020 год, передаёт ТАСС.

По словам Гинцбурга, разработчики не выявили побочных эффектов при применении препарата у детей в возрасте от 8 до 12 лет. При этом вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15–17 лет.

Везде за границей 12–17 лет. Надо учитывать тот опыт, и хотя 13–14 лет, чтобы можно было начать сразу вакцинировать, — отметил он.

Гинцбург рассказал, что для детей будут использовать тот же препарат, что и для взрослых, только в меньшей дозировке и вместо иголки будет надеваться «насадочка».

Она распыляет (препарат. — NEWS.ru) в виде аэрозоля, она вставляется в нос со шприцем, — пояснил он.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что прививать детей российской вакциной «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, начинать следует с подростков от 12–13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.