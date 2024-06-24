Гигантскую землянику будете собирать ведрами: плесните это под куст

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Земляничный клещ, вопреки маленькому размеру (0,1–0,2 мм), может нанести непоправимый вред растению. Из-за этого паукообразного куст мельчает, а при сильном поражении и вовсе перестает давать плоды. Вот как с ним борются опытные огородники.

Пораженные клещом листья земляники желтеют и сморщиваются. Растению становится трудно выжить, и оно досрочно сбрасывает сильно пораженные листья, из-за чего оно погибает зимой.

Клещи зимуют у основания куста, а после пробуждения самка откладывает до 15 яиц. Таким образом, может вырасти пять-шесть поколений за сезон. При этом клещи хорошо развиваются во влажной теплой среде, в загущенности. Вредители предпочитают молодые побеги растений.

Опытные садоводы заметили, что клещам не нравится горячая подсоленная вода, поэтому саженцы земляники лучше замочить в ведре. Для профилактики растворяют одну столовую ложку медного купороса, а для борьбы с паразитами — три столовые ложки. После растение нужно промыть чистой водой.

Лучше всего регулярно проводить профилактику от клещей. Грядки с земляникой разделите по возрасту на три категории. Земляника не должна расти больше трех лет, земля возле кустов должна опрыскиваться препаратами, а посадки не должны быть загущены. Кусты поливают под корень, а надземная часть должна оставаться сухой, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что избавиться от муравейника на газоне дачникам помогут лимонный сок и уксус. Также специалисты посоветовали использовать для этого приманки и даже хищников. Из других методов борьбы эксперты советуют механическое удаление, поскольку регулярная перекопка газона разрушит муравейники и нарушит жизнь колонии.