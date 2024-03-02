«Гигантская работа»: Сладков раскрыл, что делают с пленными бойцами ВСУ Сладков сообщил, что с украинскими военнопленными проводится гигантская работа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С бойцами ВСУ, которые попали в российский плен, проводится гигантская работа, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в основном идет сбор большого массива информации о противнике. При этом, отметил журналист, много украинских военнослужащих сами сдаются в плен.

Украинцы сдаются и сдаются. Мы берем и берем пленных. Работа с украинскими пленными идет гигантская, это ж такой массив информации о противнике: разведданные, криминал и военные преступления, экономические, социальные и психологические моменты, короче, — все то, что характеризует боевой потенциал врага, — объяснил Сладков.

Также, продолжил военкор, в российском плену уже набралось «три полноценные дивизии» из украинцев. Сладков добавил, что в пору создавать корпус Богдана Хмельницкого и отправлять его «воевать против НАТО».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за последние семь дней в российский плен сдались 16 украинских военнослужащих. Также в военном ведомстве отметили, что в период с 24 февраля по 1 марта российские силы нанесли 23 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса противника.

В ведомстве уточнили, что групповые удары по позициям противника наносились с применением высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Российскими войсками были поражены объекты по производству разведывательно-ударных дронов, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники. Все назначенные цели поражены, уточнили в Минобороны РФ.