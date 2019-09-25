Строительство «Ленты Мёбиуса» началось на ВДНХ в Москве. Ландшафтный аттракцион в виде непрерывного пешеходного маршрута протянется на 300 м в виде знака бесконечности. Объект расположится в парке «Природа культивируемая».
Высота конструкции — около восьми метров. Вокруг неё обустроят сад пяти чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, говорится на
«Ленту Мёбиуса» назвали в честь немецкого астронома, математика и механика. По легенде, Август Фердинанд Мёбиус открыл её после того, как служанка сшила тканевую ленту в кольцо, нечаянно перевернув один из её концов. Этот образ использовали в искусстве многие художники, писатели, скульпторы и кинематографисты.
Ранее News.ru сообщал, что на вершине горы Машук в Пятигорске соорудят парк, подобный столичному «Зарядью». Об этом сообщил полпред президента в СКФО Александр Матовников. Он аргументировал идею тем, что Машук — одна из самых главных достопримечательностей Кавминвод.