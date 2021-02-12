Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномальных холодах

https://static.news.ru/photo/7cc03ed0-6d3b-11eb-8053-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Гидрометцентр РФ опубликовал штормовое предупреждение об аномальных холодах в Центральном федеральном округе. После нескольких дней снегопадов в центр европейской части России придут морозы.

14-18 февраля на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что ночью температура будет опускаться до −24...-30 градусов. В дневное время ожидается температура на уровне −11...-17 градусов. Метеорологическое учреждение отмечает, что территориальные органы Росгидромета опубликуют подробные прогнозы по регионам ЦФО.

Ранее NEWS.ru писал, что март в Москве будет прохладным. В столичном регионе среднемесячная температура будет составлять 2,2 градуса выше нуля. Тёплым месяц станет на Дальнем Востоке и в Сибири. В пределах нормы будет температура воздуха на Урале.

Во многих регионах март станет самым засушливым месяцем в году. Меньше обычного будет осадков в Красноярском крае, на севере и востоке Якутии, в Амурской области и Хабаровском крае. Холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.