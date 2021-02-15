Гидрометцентр: в Москве во вторник будет до -12

https://static.news.ru/photo/53723cb8-6a93-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В московском регионе во вторник, 16 февраля, будет морозно — от 10 до 15 градусов. В Москве днём до минус 10−12, а в Подмосковье до -15.

Такой прогноз опубликовал Гидрометцентра России. В регионе будет облачно, в некоторых районах — гололедица.

В ночь на вторник столбики термометров опускались до -25. Порывы ветра не будут превышать 5−10 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 751 миллиметров ртутного столба.

В связи с аномально холодной погодой 16 февраля в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности. В ночь на среду в Москве и области ждут до -18 градусов.

Правила питания в мороз нужно менять — это касается, в частности, людей, которые придерживаются диет, направленных на снижение веса, писал NEWS.ru. По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, при сильных морозах организм «согревается» от жиров и углеводов, которые, как правило, убирают из рациона люди на диете.

Ранее трихолог рассказал, как мыть волосы зимой. Летом сальной железе ничего не мешает, а когда холодно, то она начинает «шалить». Мороз влияет на спазм сосудов, и когда из холода в тепло заходишь, то они резко расширяются, что стимулирует работу сальной железы, объяснила врач.