Гидрометцентр сообщил о резком похолодании

https://static.news.ru/photo/12a34a28-20d4-11eb-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С понедельника, 9 ноября, в столичном регионе произойдёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, текущие выходные станут последними тёплыми днями в году.

Можно сказать, что приходят первые заморозки. Ведь в октябре в Москве температура не понижалась до отрицательных значений. В понедельник и днём уже довольно прохладно — не выше плюс 1–3 градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнёт расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо, — цитирует Паршину «Российская газета».

Она пояснила, что такая погода в Москве и Московской области является нормальной для этого времени года. Но из-за того, что ранее было непривычно тепло, похолодание покажется резким. Паршина также отметила, что автомобилистам стоит опасаться гололедицы, особенно 14–15 ноября, когда возможны осадки.

Синоптик поясняет, что похолодание будет затяжным и продлится по меньшей мере до 15 ноября. Ночная температура будет колебаться в промежутке 0...-5 градусов, днём будет −3...+2 градуса. Вместе с тем серьёзных снегопадов жителям столичного региона ждать пока не стоит.

Кроме того, сообщается, что с 10 ноября начнётся похолодание на юге Центрального округа и в Черноземье. Уже с середины следующей недели снизится температура воздуха на юге европейской части России, в Краснодарском крае и в республиках Северного Кавказа.

Ранее NEWS.ru писал, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей, но в целом — около и выше нормы. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.