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Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

05:28, 30 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о надвигающейся аномальной жаре. Высокая температура воздуха ожидается в регионах Северо-Западного, Дальневосточного, Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщает ТАСС.

В центре России прогнозируется комфортная летняя погода.

Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7–10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30–36 градусов тепла. В Приволжском федеральном округе температура также на 7–10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31–37 градусов тепла, — рассказал агентству Вильфанд.

В Архангельской, Вологодской областях, в Республике Коми температура воздуха поднимется до 28–32 градусов тепла. В Южном федеральном округе отклонение от нормы составит семь градусов. В Краснодарском крае воздух прогреется до 30–35 градусов тепла.

В Центральной России ожидается комфортная погода 20–31 градус выше нуля.

Как сообщалось ранее, аномальная жара в Канаде унесла жизни более ста человек. В основном, это пожилые люди.

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