Гидрометцентр не исключил 28-градусных морозов в Москве

https://static.news.ru/photo/f6165004-6510-11eb-b7a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После оттепели Москву накроют настоящие морозы — в столице будет до −28 градусов по Цельсию, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что москвичам стоит ждать «тимофеевских» морозов, но не исключил, что прогноз ещё может поменяться.

Погода резко изменится. Будет существенная адвекция (перемещение воздушных масс в горизонтальном направлении — прим. ред.) холодных воздушных масс, — рассказал синоптик в эфире НСН.

В понедельник днём в столице было достаточно тепло, но уже к ночи температура опустилась до −14. В выходные ночью будет до −17, −22, предупредил Вильфанд, на следующей неделе может опять стукнуть до −28.

Синоптик назвал такие показатели аномальными, они регистрируются достаточно редко.

Ранее Вильфанд заявил, что в феврале температура будет выше нормы на севере и в центре европейской части России, ряде других регионов. По его словам, на этих территориях будет наблюдаться дефицит осадков. Все регионы от Крыма, Краснодарского края, Ставрополья до Нижней Волги — здесь выше нормы, писал NEWS.ru.