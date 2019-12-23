https://static.news.ru/photo/6312a36c-2578-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег может выпасть в Москве 30–31 декабря.

Есть вероятность того, что всё-таки в начале следующей недели небольшой снежок будет, — отметил синоптик.

По его словам, ведомство сейчас анализирует некоторые данные, однако точный прогноз на Новый год сможет дать только 25 декабря.

Кроме того, эксперт добавил, что вплоть до среды температура в Москве будет плюсовой и, возможно, побьёт рекорд 2015 года. В ночь на четверг, 26 декабря, температура составит от 0 до −2 градусов, передаёт ТАСС .

Как писал NEWS.ru, синоптики объявили «жёлтый» уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.