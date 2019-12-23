Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег может выпасть в Москве 30–31 декабря.
Есть вероятность того, что всё-таки в начале следующей недели небольшой снежок будет, — отметил синоптик.
По его словам, ведомство сейчас анализирует некоторые данные, однако точный прогноз на Новый год сможет дать только 25 декабря.
Кроме того, эксперт добавил, что вплоть до среды температура в Москве будет плюсовой и, возможно, побьёт рекорд 2015 года. В ночь на четверг, 26 декабря, температура составит от 0 до −2 градусов, передаёт
Как писал NEWS.ru, синоптики объявили «жёлтый» уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.
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