Лёд аномальной толщины сковал Каспийское море

https://static.news.ru/photo/18492496-40f7-11eb-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на севере Каспийского моря толщина льда в настоящее время больше обычной на 30%. По его словам, причиной этого оказались серьёзные морозы на юге европейской части России.

Из-за них также раньше обычного стало замерзать Азовское море. Так, в Таганрогском заливе началось установление ледостава, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Причём по оценкам ледовитость [Каспийского] моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идёт о толщине и площади льда, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в январе 2021 года в Москве прогнозируются крещенские морозы до минус 30 градусов по Цельсию. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что, возможно, на Рождество — 7 января — температура воздуха в столице составит минус 12–17 градусов по Цельсию.