https://static.news.ru/photo/f83fddb0-6d03-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал «крайне маловероятным» повторение в Москве аномально тёплой зимы в ближайшие 20–30 лет. По словам метеоролога, эффект от глобального потепления проявится постепенно.

Гидрометцентр признал минувшую зиму самой тёплой за полтора века наблюдений в Москве. Температурные рекорды в столице обновились более десяти раз.

Вильфанд добавил, что зимы в умеренных и северных широтах действительно становятся теплее, но это затяжной процесс. Зима 2019–2020 годов стала аномалией внутри тренда, цитирует его РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, синоптики пообещали возвращение в Россию суровых и снежных зим, несмотря на глобальное потепление.