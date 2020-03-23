Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал «крайне маловероятным» повторение в Москве аномально тёплой зимы в ближайшие 20–30 лет. По словам метеоролога, эффект от глобального потепления проявится постепенно.
Гидрометцентр признал минувшую зиму самой тёплой за полтора века наблюдений в Москве. Температурные рекорды в столице обновились более десяти раз.
Вильфанд добавил, что зимы в умеренных и северных широтах действительно становятся теплее, но это затяжной процесс. Зима 2019–2020 годов стала аномалией внутри тренда,
Как писал NEWS.ru, синоптики пообещали возвращение в Россию суровых и снежных зим, несмотря на глобальное потепление.
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