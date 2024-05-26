Гидролог назвал цели Киева при сбросе воды на Днепрогэс Гидролог Болгов: сброс воды на Днепрогэс может быть использован ВСУ

Фото: hutchison/Global Look Press

Открытие украинскими властями шлюзов на Днепропетровской ГЭС могло быть устроено в военных целях, предположил гидролог из Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов. По его словам, которые приводит РБК, таким образом Киев мог планировать нанести ущерб российским войскам.

Вместе с тем он допустил, что украинская сторона могла преследовать и другие задачи. Например, сброс мог быть осуществлен для обеспечения безопасности плотины или обводнения дельты. Болгов признал, что данный шаг может привести к затоплению отдельных участков и построек, но потенциально опасные районы давно известны, и это не приведет к катастрофическим последствиям.

Это еще не катастрофический сюжет. Энергодару, скорее всего, ничего не грозит, так как площадки АЭС и все системы рассчитываются на очень высокий уровень надежности, — пояснил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская сторона открыла все шлюзы на плотине. По его словам, населенным пунктам, расположенным в прибрежных районах, не грозит затопление, однако под водой могут оказаться острова в дельте Днепра.

При этом МЧС России по Херсонской области сообщило, что контролирует обстановку на левом берегу Днепра в связи с ситуаций на Днепрогэсе. Спасатели уже получили прогноз, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов.