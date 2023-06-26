Гидрогелевый шарик едва не убил младенца Иркутские врачи спасли младенца, проглотившего гидрогелевый шарик

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В Иркутске хирурги Ивано-Матренинской детской больницы спасли девятимесячного младенца, проглотившего гидрогелевый шарик, сообщается в Telegram-канале лечебного заведения. Инородный предмет находился в теле ребенка неделю, за это время он полностью перекрыл просвет кишки.

Изначально малыш поступил в больницу с диагнозом «инородное тело тонкой кишки, острая кишечная непроходимость». Позднее его мать рассказала, что ребенок мог проглотить гидрогелевый шарик. Врачи приняли решение прооперировать ребенка.

Во время операции удалили инородное тело, это действительно оказался гидрогелевый шарик, полностью перекрывший просвет кишки. С момента проглатывания до момента извлечения прошло семь дней, — рассказал врач хирургического отделения № 1 Денис Звонков.

Он подчеркнул, что ребенок пошел на поправку, его уже выписали из стационара.

Ранее сообщалось, что в поселке Урай Свердловской области трехлетний ребенок на приеме у стоматолога проглотил бор. Приспособление осталось у малыша в желудке, а потом вышло естественным путем.