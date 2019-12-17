https://static.news.ru/photo/44102c30-20ed-11ea-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ вынесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники должны будут в обязательном порядке проходить аттестацию раз в пять лет. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.

Услуги экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию, согласно документу, доработанному Минэкономразвития после получения им полномочий в сфере туризма.

В нём предлагается установить критерии аттестации специалистов и требования к их образованию, стажу работы, а также к наличию профессиональных знаний и навыков. Процедура подтверждения уровня квалификации должна проводиться для гидов каждые пять лет, согласно законопроекту.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, помимо объектов Кремля, гостям Москвы из Италии нравится советская архитектура и станция метро «Римская». Об этом рассказали московские гиды.