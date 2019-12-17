Правительство РФ вынесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники должны будут в обязательном порядке проходить аттестацию раз в пять лет. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.
Услуги экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию, согласно документу, доработанному Минэкономразвития после получения им полномочий в сфере туризма.
В нём предлагается установить критерии аттестации специалистов и требования к их образованию, стажу работы, а также к наличию профессиональных знаний и навыков. Процедура подтверждения уровня квалификации должна проводиться для гидов каждые пять лет, согласно законопроекту.
Ранее NEWS.ru писал о том, что, помимо объектов Кремля, гостям Москвы из Италии нравится советская архитектура и станция метро «Римская». Об этом рассказали московские гиды.
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