Проклятие сериала «След», обжорство Элвиса, скандал в Уфе: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Звезда польской адаптации российского сериала «След» Мацей Люсня погиб в автокатастрофе, музыкант Элвис Пресли перед смертью злоупотреблял едой, в Башкирии разгорелся скандал вокруг станцевавшей с губернатором выпускницы, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трагичная смерть польского актера

Актер и певец Мацей Люсня, известный по роли польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. По информации журналистов, инцидент произошел во время поездки на съемочную площадку. Артисту на момент смерти было 55 лет. Он также сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты» и «Преступники», добавили авторы публикации.

Люсня в течение многих лет был связан со Старым театром в Кракове. Некролог актера появился на сайте 25 мая на сайте театра «Комедия», в котором он играл последние годы.

«С большой грустью и сожалением мы получили известие о трагической смерти нашего друга и актера — Мацея Лусни. Дорогой Мацей, наши сердца разбились на миллионы осколков, мы будем скучать по тебе. Наши сердца вместе с твоей семьей», — сказано в публикации.

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Также стало известно о смерти одного из самых известных актеров Пакистана Талата Хуссейна. Ему было 83 года. Артист умер после продолжительной болезни, он долгое время лечился в частной клинике.

Известно, что в 2010 году у актера началась кожная аллергия, болезнь усугубил дерматолог неправильным лечением. В итоге Хуссейн, по собственному признанию, едва мог двигать ртом. Кроме того, из-за осложнений он не мог сидеть, а руки постоянно тряслись. Талат Хуссейн снялся в таких английских проектах, как «Королевский суд» и «Чисто английское убийство». За свою карьеру он получил множество наград.

Ранее в возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев. Он снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие. Ковалев был специалистом широкого профиля. В частности, он серьезно занимался карате и тхэквондо.

До этого не стало народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, известной по фильму «Женитьба Бальзаминова». Она скончалась на 93-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой. Последним ее фильмом стала картина «Хранимые судьбой», вышедшая в 2011 году.

Тайный грех короля рок-н-ролла

Невеста Элвиса Пресли Джинджер Олден рассказала, что в последние годы жизни у певца появились странные пищевые привычки — он много ел и заказывал всегда большие порции, даже если не мог с ними справиться. По ее словам, Пресли сильно набрал вес перед смертью.

«У Элвиса были большие порции, но это не означало, что он всегда их ел. Однажды он заказал мороженое, и экономка принесла 15 порций. Я сказала, что ему это не нужно. Элвис был избалован, он разозлился и швырнул миску», — рассказала она.

Фото: dpa/Global Look Press Элвис Пресли

До этого бывшая супруга Элвиса Пресли Присцилла рассказывала, что познакомилась с королем рок-н-ролла, когда ей было 14 лет, но они не занимались сексом. Она разоткровенничалась во время пресс-конференции перед показом биографической драмы Софии Копполы «Присцилла» во время Венецианского кинофестиваля актриса. Пресли заявила, что в начале отношений у нее и 24-летнего Элвиса была только «эмоциональная связь».

«Люди думают: „О, это был секс“. Нет, это не так. У меня в то время не было секса с ним. Он был очень добрым, мягким, очень любящим, он также уважал тот факт, что мне было всего 14 лет», — заявила Присцилла.

В июле 2023-го скончалась единственная дочь дочь Пресли Лиза Мари. Причиной названа непроходимости тонкого кишечника. Осложнения были вызваны спайками, появившимися после проведения операции по уменьшению объема желудка несколько лет назад.

Также на момент смерти в теле 54-летней женщины был обнаружен «терапевтический уровень» опиоидов. По данным вскрытия, смерть наследницы Элвиса Пресли была вызвана естественными причинами. Непроходимость тонкой кишки считается характерным и распространенным последствием бариатрической операции (процедуры по снижению веса).

Башкирский губернатор оказался в центре скандала с выпускницей

Выпускной танец обернулся скандалом в Уфе. Местные СМИ взбудоражил танец губернатора Башкирии Радия Хабирова с выпускницей на школьной линейке. Журналисты заподозрили главу региона в «постановке» и писали, что на самом деле тот кружился в танце не со школьницей, а со студенткой, которая к празднику не имела никакого отношения.

Позже выяснилось, что девушка участвовать в празднике имела полное право. Ее зовут Милана Ахметова, она в этом году закончила очередную ступень обучения в Уфимском музыкальном колледже — по факту 11-й класс, и, как и все выпускники, готовится к сдаче ЕГЭ.

Объясняться пришлось директору среднеспециального музыкального колледжа, заслуженному деятелю искусств Башкирии и кандидату искусствоведения Ришату Сагитову. Он рассказал, что идея танца ученицы с главой республики принадлежит ему. По его словам, вечер был такой же, как и во всех школах. Руководитель учебного заведения задался вопросом, почему бы не выйти и не показаться большому количеству людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Радий Хабиров

«Показать, что у нас выпускной вечер. На парах, эмоциях я раскрыл двери, и вышли мы вперед. Покажем, какие мы красивые. Это была моя идея. Ни в коем случае не подстроенная», — уточнил Сагитов.

Руководитель колледжа также назвал ученицу «самой обаятельной девушкой», которая является лауреатом российских и международных конкурсов, обладателем и призером фонда «Новые имена» под руководством Дениса Мацуева и фонда Спивака, а также имеет стипендию главы республики. Сагитов подчеркнул, что она достойна станцевать с руководителем региона.

В свою очередь начальник департамента дополнительного образования и инновационного развития Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии Тимур Валитов пояснил, что девочка, которую затравили по вине журналистов, является сиротой. Она готовилась к этому дню, но ей его испортили и даже не извинились, добавил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина подчеркнула, что в подобной ситуации все взрослые должны соблюдать права ребенка. А в данном случае был нарушен закон о разглашении персональных данных, независимо, какой статус у несовершеннолетнего. По ее словам, однозначно, что нельзя давать в СМИ и распространять в интернете Ф. И. О. ребенка.

«У нас в республике много специализированных учебных заведений, где одновременно учащиеся проходят образовательную и профессиональную программы. Где-то обучение ведется с первого, где-то с пятого класса. У них точно так же, как в обычной средней школе, проходят последние звонки. Дети так же являются выпускниками. И то, что девочка окончила второй курс специализированного колледжа, это приравнивается к окончанию школы-интерната», — заключила она.

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