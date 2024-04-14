Гибель жителей Херсона, дроны под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 14 апреля

Фото: МО Украины

По сообщениям Минобороны РФ, утром 14 апреля Киев попытался атаковать с помощью БПЛА самолётного типа объекты в Краснодарском крае. Отмечается, что российскими силами ПВО были сбиты десять беспилотников. Кроме того, ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской, Белгородской областям и ДНР. В результате есть погибшие и раненые, также получили повреждения объекты инфраструктуры. Подробности этой и других атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Сколько беспилотников ВСУ сбили в Краснодарском крае?

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в Краснодарском крае десять беспилотников вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, украинские военные попытались атаковать российские объекты около 7:00 мск. Применяли они при этом дроны самолетного типа.

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», — говорится в публикации.

Также известно, что около 06:30 вооруженные силы РФ ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.

На сколько выросло число погибших при обстреле Токмака?

Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — написал глава региона.

По его словам, 12 человек из 20 пострадавших остаются в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение. Губернатор также добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

ВСУ обстреляли Токмак вечером 12 апреля. Балицкий рассказал, что атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта, разрушены пять жилых домов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что удар украинских войск по Токмаку стал крупнейшей атакой на мирное население региона с начала 2024 года. По его мнению, нанесение подобных атак курирует лично президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР?

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что ВСУ выпустили по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов.

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов — на донецком направлении, 27 обстрелов — на горловском направлении. Всего выпущено 107 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства.

Там добавили, что за минувшие сутки в результате действий украинских войск девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть подросток. Кроме того, в СЦКК подчеркнули, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке.

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ в 07.20 мск. — город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении представительства.

Сколько жителей Херсонской области погибло в результате атак ВСУ?

Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Из-за террористического удара боевиков Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один — в селе Царском, другой — в Каховке», — написал Сальдо.

Также в Царском есть пострадавший. По словам главы региона, пожилой мужчина попал в больницу с осколочными ранениями. Кроме того, один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В результате обстрела населённого пункта Алешки Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 18 прилётов», — сказал источник.

Отмечается, что всего под огнем ВСУ оказались восемь населённых пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Минобороны эту информацию не комментировало. Данные о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Сколько раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область?

Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. Бригадой скорой он был доставлен в городскую больницу №2, где после оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, КАМАЗ и надворная постройка», — написал Гладков.

Губернатор также рассказал, что по селу Щетиновка было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. По его словам, после воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении — есть повреждения в двух многоквартирных домах.

«В Малиновском сельском поселении пострадало административное здание, в Беловском сельском поселении — одна надворная постройка, в поселке Разумное, Стрелецком, Тавровском, Майском и Комсомольском сельских поселениях — по одному частному жилому домовладению», — сказал он.

В сообщении отмечается, что на окраине села Богун-Городок в Борисовском районе с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено пять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

«На окраине села Дроновка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Обошлось без последствий. Ещё четыре взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. Также на территории округа повреждена линия электропередачи, в результате чего без электроэнергии временно остаются села Дунайка и Пороз», — добавил губернатор.

Гладков отметил, что в Корочанском районе в полях Мелиховского сельского поселения обнаружен взрывоопасный предмет. Силами полиции организовано оцепление территории. При этом в Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

«В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка в поле обнаружено место падения взрывоопасного предмета. На месте работают оперативные службы. Территория оцеплена полицией и силами территориальной самообороны» — заключил глава региона.

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