Гибель ребенка, траур в Луганске, волна БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 8 июня

Фото: Евгений Пономарев/ТАСС

ЛНР. Луганск. Люди у жилого дома, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ

8 июня в Луганской Народной Республике объявляется день траура в память о жертвах обстрела Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. Минобороны РФ его заявление не комментировало. Кроме того, утром 8 июня МО РФ сообщило о перехвате ВС РФ БПЛА ВСУ над Северной Осетией. Подробности произошедшего — в материале NEWS.ru.

В Луганске объявили день траура

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска, следует из публикации в его Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.

«По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия», — написал Пасечник.

ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов обвалился целый подъезд. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.

Ранее из-под завалов в Луганске извлекли тела еще двоих погибших. Работы на месте ракетного удара со стороны ВСУ продолжались на протяжении всей ночи. Число пострадавших увеличилось до 60 человек. Пострадавшие в результате трагедии находятся в пунктах временного размещения, им помогают медики и психологи.

Сообщалось, что в результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер.

Фото: Александр Река/ТАСС

БПЛА ВСУ впервые сбили над Северной Осетией

Вооруженные силы России утром 8 июня перехватили украинский беспилотник над Северной Осетией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным военных, цель была сбита средствами противовоздушной обороны в 08:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия — Алания», — говорится в сообщении.

Что Киев хотел уничтожить в Северной Осетии

В Республике Северная Осетия — Алания сбили три беспилотных летательных аппарата, которые прилетели со стороны Украины, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, дроны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — сказано в сообщении.

Глава Северной Осетии отметил, что жертвы и какие-либо разрушения отсутствуют. Также Меняйло пообещал сообщить подробности позже.

Фото: МО Украины

ВСУ обрушили на Россию новую лавину дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ предпринимали попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.

«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БПЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края», — сообщили в МО.

Смирнов сообщил о массовых налетах ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли или атаковали беспилотниками более 15 населенных пунктов в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Глава региона уточнил, что нападениям подверглись деревни и хутора в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Беловском районах Курской области, а также пункт пропуска «Суджа». В Беловском районе были зафиксированы атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывных устройств. В результате в поселке Политотдельский загорелся, но был оперативно потушен жилой дом. В трех селах было нарушено электроснабжение, добавил Смирнов. Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 16 украинских дронов», — написал Смирнов.

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