Гибель Пригожина подтвердилась: кто и когда мог заминировать его самолет

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Следственный комитет РФ вчера подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа в Тверской области, однозначные выводы о причинах крушения пока делать рано. По мнению экспертов, на борту самолета Пригожина могло быть установлено взрывное устройство. Кто и когда мог заминировать бизнес-джет предпринимателя?

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился 23 августа в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Пригожина, в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Кроме того, на борту находились командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе.

Кто и когда мог заминировать самолет Евгения Пригожина

Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию выясняют спецслужбы. В Росавиации также начали расследование авиакатастрофы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

На причастность к авиакатастрофе в Тверской области следователи проверяют гендиректора компании «МНТ Аэро» Артема Степанова. Он находится под санкциями США, поскольку американский Минфин считает его пилотом Пригожина. Помимо этого, следователи собираются допросить всех лиц, имевших доступ к ангару, в котором ремонтировался бизнес-джет. В настоящее время проверяется версия о возможном подрыве самолета с помощью взрывного устройства, установленного на борту.

По информации MK.RU, Пригожин пользовался двумя самолетами — Embraer 135BJ Legacy 600 с бортовым номером 02795 и Hawker 800 с бортовым номером 02878. Почти весь июнь бизнесмен летал на Hawker, в то время как Embraer проходил техническое обслуживание в одном из ангаров в Шереметьево, его осуществляла фирма «Джет Флайт Сервис». 5 июня борт был готов к полетам, а 18 июля сломался турбохолодильник, и самолет снова отправился на ремонт. Он находился на открытой площадке в аэропорту Шереметьево.

По неподтвержденной информации СМИ, доступ к Embraer имели три человека — инженеры Сергей Китриш и Алексей Аншуков и технический директор Артур Минченков. Установка турбохолодильника началась утром 19 августа и закончилась вечером 20 августа.

Фото: Виталий Шустров/РИА Новости Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Пригожин планировал лететь из Москвы в Петербург 22 августа в 21:00, однако вылет был перенесен на 23 августа 17:30. Утром на борт Embraer поднялись посетители, к которым теперь приковано внимание следствия. Позже выяснилось, что самолет Embraer был выставлен на продажу и в день крушения его осматривали потенциальные покупатели. Изначально они хотели посмотреть самолет в субботу, 19 августа, но им ответили, что это невозможно из-за монтажа нового турбохолодильника. Просмотр перенесли на 23 августа. Переговоры вела менеджер самолета Наталья Минибаева.

Визитерами оказались Александра Юлина и Сергей Клокотов. Сопровождали потенциальных покупателей второй пилот Рустам Каримов, который тем же вечером погиб вместе с Пригожиным, и Минибаева. В самолете они пробыли около часа.

Что говорят эксперты о возможном минировании самолета Пригожина

Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что турбохолодильник устанавливается в фюзеляже, в системе воздуховодов — между внешней оболочкой фюзеляжа самолета и обшивкой. По его мнению, турбохолодильник на Embraer находился ближе к крылу.

«Теоретически — да, при определенных условиях можно было заложить устройство в турбохолодильнике, на этапе поставки», — прокомментировал специалист MK.RU.

Он также допустил, что наличие взрывного устройства в турбохолодильнике могло остаться незамеченным, поскольку система справляется с поставкой воздуха даже с инородным предметом внутри.

При этом военный летчик Олег Смирнов в беседе с MK.RU скептически отнесся к версии с турбохолодильником, хотя допустил, что современные взрывные устройства из-за их небольшого размера можно установить везде.

Читайте также:

Кому выгоден миф о живом Пригожине, где его дневник и завещание

Экспертиза подтвердила гибель Пригожина: что с наследством, где похоронят

В США хотят «точно установить» причину крушения самолета Пригожина