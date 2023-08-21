Гибель диггеров: чем опасны экскурсии под землю, куда нельзя ходить Эксперты рассказали, могли ли участники экскурсии по подземным коллекторам спастись

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

21 августа, в понедельник, в Москве-реке были найдены трупы шестерых человек, отправившихся на экскурсию по руслу подземной Неглинки. Накануне участники группы спускались вниз по ее течению и должны были пройти под Цветным бульваром, Неглинной улицей и выйти на поверхность недалеко от Кремля. Но из-за ливня их смыло во время экскурсии. Как рассказал NEWS.ru один из опытных московских диггеров Михаил Савкин, шансов спастись у них не было. Что на данный момент известно о трагедии, законны ли такие экскурсии и что нужно знать о безопасности в таких походах, — в нашем материале.

Сколько человек погибли во время экскурсии

Утром 21 августа спасатели достали из Москвы-реки тела двух подростков — 17-летнего парня и 15-летней девушки. Они были одеты в костюмы химзащиты и теплую одежду. По информации Telegram-канала «112», накануне они пошли на экскурсию по московским коллекторам во время ливня. Погибшие подростки — родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Вместе с ним они исследовали московские коллекторы, когда в столице начался сильный дождь. Вода слишком резко поднялась, и группа перестала выходить на связь. После ливня родственники членов группы обратились в полицию.

Позже в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной обнаружили тело 15-летней школьницы. Четвертого погибшего вытащили из коллектора в районе Павелецкого вокзала. Позже в Москве-реке обнаружили еще двух погибших.

По некоторым данным, на экскурсию отправились более семи человек. Водолазы и спасатели продолжают искать остальных погибших.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся в Telegram-канале. «Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — заявил градоначальник.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Что случилось во время экскурсии

Экскурсия началась 20 августа примерно в 14:00 в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Через час участники дошли до коллекторов 1819 и 1974 годов в районе метро «Трубная». Там гид группы Константин Филиппов написал своему коллеге СМС о том, что начался ливень и можно ли выходить на «Трубной». После этого он перестал отвечать на звонки и сообщения. По предварительной информации, в этой точке коллекторы стало заливать водой, и люди не смогли выбраться на поверхность.

В отношении организаторов экскурсии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц). На допрос вызван 31-летний Никита Дубас, ответственный за организацию подземного похода.

Могли ли участники экскурсии спастись

Диггер Михаил Савкин сообщил NEWS.ru, что у участников экскурсии не было шансов спастись при ливне. По его словам, уровень воды при обильных осадках может стремительно вырасти. Быстро среагировать и выбраться из коллектора в такой ситуации невозможно, отметил Савкин.

«Коллекторы должны посещать только те люди, которые там работают, об экскурсиях и речи быть не может. Следовательно, можно самим понять, была ли эта экскурсия официальной или нет. Здесь люди шли и не знали, пойдет дождь или нет. Даже сами сотрудники ЖКХ посещают эти зоны только зимой, когда нет угрозы потока. Шансов спастись у них не было», — объяснил диггер.

Савкин отметил, что все экскурсии, связанные с посещением технических зон Москвы, запрещены. После пропажи диггеров в столице отменили проведение всех походов по коллекторам.

«Это связано как с техникой безопасности людей, так и самого города, потому что неизвестно, кого ты туда поведешь. Также существует ряд факторов, при которых можно пострадать и даже погибнуть, вне зависимости от того, знаешь ли ты технику безопасности или нет», — отметил он.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Какие правила безопасности надо соблюдать на таких экскурсиях

По словам инструктора по выживанию Михаила Макеева, при проведении экскурсий на опасные объекты нужно соблюдать правила безопасности. В частности, принимать участие в них можно небольшими группами — по пять человек на гида, сообщил он NEWS. Кроме того, добавил эксперт, необходимо заранее продумывать пути эвакуации.

«При экскурсиях по подземке, как и в горах, на одного гида должно быть не больше пяти человек, чтобы при случае можно было оказать незамедлительную квалифицированную помощь. Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования», — сообщил Михаил Макеев.

Он подчеркнул, что все риски должны учитываться при планировании. По его словам, 90% опасных ситуаций можно не допустить при профессиональной подготовке, а оставшиеся 10% — это внештатные случаи.

«Должны быть исследованы и продуманы все маршруты, чтобы было понимание, сколько времени займет эвакуация всех людей. То же самое и с фактором погоды, на это всегда нужно обращать внимание при экстремальных активностях и отслеживать все изменения в погодных условиях», — резюмировал Макеев.

В какие еще опасные места водят на экскурсии

По данным портала «Москультура», в столице организуют множество экскурсий по подземельям. Например, можно спуститься в кирпичный коллектор с возможностью оказаться под Белым домом на Краснопресненской набережной, посмотреть в подземном тоннеле стилизованные египетские фрески. Однако ни на одном сайте с предложением таких прогулок не указано, согласованы ли экскурсии с правоохранительными органами и безопасны ли они. Кроме того, есть экскурсионные программы по двум бункерам Сталина — на Таганке и в Измайлово. В одном из них предлагают даже попробовать любимое вино вождя, хотя на сайте указано, что там употреблять алкоголь запрещено.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Экскурсии проводят и по крышам московских зданий, хотя многие из них закрыты по соображениям безопасности. На сайте одной из компаний сказано, что «в Москве, к сожалению, доступных высотных площадок не так много, поэтому мы <...> в силу своих возможностей стараемся популяризировать направление экскурсий по крышам и предлагаем свои услуги». Конкретные локации при этом не указаны. Однако на этих ресурсах есть отдельный блок, посвященный безопасности.

«За редким исключением экскурсии проводятся на плоских крышах, которые мы специально подбираем под эти цели. Но все же желательно, чтобы одежда не сковывала движения, а обувь была плоской и удобной. Внимательно смотрите под ноги, когда находитесь на крыше. На некоторых крышах бывают натянуты провода, током они не бьют, но об них можно неудачно споткнуться», — написано на сайте компании, организовывающей экскурсии по крышам.

В Московской области проводят экскурсии по заброшенным местам. Гиды предлагают увидеть город-призрак, посетить неиспользуемый комплекс очистки газов и заброшенную военную часть войск ПВО. Конкретные локации на сайтах не указаны, о легальности поездок тоже нет никакой информации.

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