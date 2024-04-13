Гибель детей в Токмаке, удар по Луганску: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля

Фото: МО Украины

Число жертв в Токмаке в результате обстрела со стороны ВСУ выросло, среди погибших есть дети, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что в ночь на 13 апреля под завалами домов нашли тела нескольких мирных жителей. Подробности этой и других атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Сколько мирных граждан погибло в Токмаке?

Число жертв в Токмаке в результате обстрела со стороны ВСУ выросло до восьми человек, среди погибших значатся два ребенка, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что в ночь на 13 апреля под завалами домов нашли трупы двух мирных жителей. Госпитализированы 13 человек.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — написал глава региона.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате атаки ВСУ на Токмак. Жертвой обстрела также стал ребенок. Ранения получили не менее 20 человек. Помимо этого, электричества лишились 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как ВСУ попытались атаковать Белгородскую область?

Утром 13 апреля вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, применив беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

«Около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о еще одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область. Средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. По словам губернатора, при атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.

Как в России назвали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС?

Последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне, заявил в интервью ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Последние атаки украинского режима на Запорожскую АЭС, вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне», — заявил Карчаа.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила об ударе украинского беспилотника по зданию учебно-тренировочного центра электростанции. По ее словам, за десять минут до атаки там находились сотрудники МАГАТЭ.

Карчаа до этого объяснил, почему украинские военнослужащие наносят удары по Запорожской атомной электростанции. По его мнению, таким образом в Киеве пытаются создать ядерный инцидент. Это позволило бы Украине обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности, считает он.

Также ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал безрассудными удары беспилотников по ЗАЭС и потребовал прекратить их. Он подчеркнул, что атаки на станцию повышают риск ядерного инцидента.

Что известно об ударе по Луганску?

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале сообщил о двух прилетах снарядов в Луганске. Он предположил, что населенный пункт попал под ракетный удар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации», — отметил Мирошник.

ВСУ ударили по сотрудникам МЧС России

Фото: МО РФ

В Никитовском районе Горловки (ДНР) из-за атаки дрона ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в момент инцидента огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме, который загорелся из-за сброса взрывчатого вещества с БПЛА. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА», — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

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