https://static.news.ru/photo/a4e37628-6f4b-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД перешла на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего, Госавтоинспекция на время откажется от применения административных мер в отношении автовладельцев, нарушивших сроки регистрации своих транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Большинство мер в рамках особого режима работы направлено на минимизацию контактов сотрудников ГИБДД с коллегами и гражданами. Персонал, который продолжит работать с посетителями, снабдят средствами индивидуальной защиты. Госуслуги по регистрации, приёму экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться исключительно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Инспекторам временно запрещено направлять правонарушителей в подразделения ГИБДД, если у должностного лица есть полномочия решить вопрос о санкциях прямо на месте нарушения. Также Госавтоинспекция рекомендует сотрудникам избегать ситуаций, в которых гражданам придётся находиться в служебных автомобилях и в помещениях стационарных постов ДПС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минюст, МВД и Минтранс работают над поправками в законодательство, которые предполагают введение единой методики оценки доказательств нарушения ПДД. Если поправки будут приняты, российские водители станут получать меньше необоснованных штрафов.