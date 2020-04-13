ГИБДД стала на месте выносить решения по нарушениям ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции начали рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить по ним решения на месте нарушения.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина, это позволяет минимизировать направление участников дорожного движения в подразделения ГИБДД.

В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции, — заявил Понарьин ТАСС.

NEWS.ru писал, что на въездах в Москву образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД автомобилей, который пытаются попасть в столицу. Возможно, ситуация ухудшится со среды, когда инспектора начнут проверять электронные пропуска у водителей.

С 15 апреля для поездок по Москве и области на любом виде транспорта нужно оформлять электронный пропуск. Их оформление началось с 13 апреля.

Всего в России зарегистрировано 18328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.