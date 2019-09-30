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Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, проект постановления вводит механизм аннулирования отрицательных оценок.

Такая возможность появится, если экзаменатор совершил неправомерные действия во время испытаний, передаёт ТАСС .

Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретённых будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях, — сказал Черников.

Также глава ГИБДД рассказал, что проект постановления предусматривает и изменения в правила проведения экзаменов на водительские права. Речь идёт о слиянии «площадки» и «города». По словам Черникова, проект уже отправлен на рассмотрение правительства.

Он пояснил, что изменения в правила проведения экзаменов на водительские права направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретённых кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки.

Именно поэтому изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением, — отметил Черников.

Изменится также и выбор испытательных маршрутов, рассказал начальник Госавтоинспекции. Если сейчас во время экзаменов последовательность поворотов и разворотов определяется заранее, то, по новым правилам, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов.

При этом маршрут проведения экзамена будет заранее размещён в Интернете и на информационных стендах подразделения, пояснил Черников.

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