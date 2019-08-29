https://static.news.ru/photo/e324be76-ca3f-11e9-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Госавтоинспекции организуют в Кирове так называемые «сплошные проверки» автомобилистов.

По данным областного отделения ГИБДД, мероприятие состоится 30 августа с 09:00 до 12:00. Оно будет посвящено выявлению водителей, которые не оплатили штрафы.

Вместе с автоинспекторами на дорогах будут дежурить сотрудники службы судебных приставов, которые на месте разберутся с неплательщиками.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. По данным ведомства, абсолютное большинство ДТП с участием детей произошло из-за нарушений правил дорожного движения автомобилистами. В 2019 году в связи с этими правонарушениями было составлено свыше 397,5 тысячи административных протоколов.