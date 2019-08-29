Сотрудники Госавтоинспекции организуют в Кирове так называемые «сплошные проверки» автомобилистов.
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Вместе с автоинспекторами на дорогах будут дежурить сотрудники службы судебных приставов, которые на месте разберутся с неплательщиками.
Ранее News.ru писал, что ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. По данным ведомства, абсолютное большинство ДТП с участием детей произошло из-за нарушений правил дорожного движения автомобилистами. В 2019 году в связи с этими правонарушениями было составлено свыше 397,5 тысячи административных протоколов.