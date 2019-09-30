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Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября. Эксперты считают, что в результате этого цены на гостиницы к лету вырастут, десятки тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, а бюджет недосчитается более 15 млрд рублей.

Для туриндустрии в связи с этим законом ничего хорошего не случилось. А государство потеряет налоговые поступления — причем, как прямые, так и косвенные, например, от кафе, расположенных рядом с закрытыми...