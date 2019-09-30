Госавтоинспекция подтвердила, что в будущем у российских водителей может появиться возможность предъявлять права со смартфона. Сейчас ведомство прорабатывает инициативу внедрения электронных удостоверений.
О точных сроках [их] внедрения на данный момент говорить преждевременно, поскольку ещё предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, — сказал в интервью ТАСС глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Как писал News.ru ранее, Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, проект постановления вводит механизм аннулирования отрицательных оценок.