https://static.news.ru/photo/385b6fd8-2338-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших в ДТП на российских дорогах за 11 месяцев 2019 года не превысило установленного целевого показателя. Но в ряде регионов статистика неудовлетворительная, заявили в ГИБДД РФ. По данным ведомства, «нормой» считается 11,7 жертвы аварий на 100 тысяч человек.

Фактический показатель социального риска гибели будет достигнут (не превысит 11,5 погибшего на 100 тыс. населения), — цитирует инспекцию «Интерфакс».

При этом в 18 субъектах страны: Бурятии, Калмыкии, Мордовии, Тыве, Карачаево-Черкесии, Чечне, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Иркутской, Костромской, Курганской, Рязанской, Тамбовской, Томской и Челябинской областях — превышено число погибших в авариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что идею о понижении нештрафуемого порога скорости с 20 километров в час до 10 «хоронить» пока рано. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, как это можно сделать, рассказал зампредседателя правительства Максим Акимов.

По его словам, возглавляемая им комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе всё-таки снизить ненаказуемый лимит. Среди обсуждаемых мер — делегирование полномочий по снижению порога превышения скорости на региональный уровень либо поэтапное введение ограничений в режиме пилотных зон.