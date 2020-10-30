ГИБДД начнёт выдавать на автомобили электронные ПТС с 2 ноября

https://static.news.ru/photo/606d1474-1ae3-11eb-8cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили, ввезённые на территорию России из иностранных государств, с 2 ноября смогут быть поставлены на учёт в подразделениях ГИБДД только на основании электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Также с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные ПТС.

Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведённые на её территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, с 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств, — заявил источник в ГИБДД журналистам ТАСС.

Электронные ПТС на ввозимые из Киргизии, Белоруссии и Казахстана автомобили могут быть оформлены как уполномоченными органами этих государств, так и уполномоченными органами или организациями в России.

Владельцам автомобилей, оформленных ранее на территории России, не нужно получать электронные ПТС взамен бумажных. Замена документов может быть осуществлена только на добровольной основе.

Как писал NEWS.ru, в России появится база злостных нарушителей ПДД. Её создаст МВД совместно с Минкомсвязью. Данные будут находиться в открытом доступе и будут полезны в первую очередь работодателям, которые смогут таким образом определить навыки вождения соискателя.