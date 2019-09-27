Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госавтоинспекция больше не будет использовать в правоприменительной практике фотографии нарушений, сделанные с помощью приложения «Помощник Москвы». Такое решение силовики приняли после разъяснений от Верховного суда России.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) применяется в столице с 2015 года. С помощью приложения граждане фотографируют нарушителей и отсылают фотографии в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Однако в 2019 году ВС пояснил, что в таком режиме ПАК ПМ применять нельзя, так как это не автоматическая камера. Летом власти столицы обновили приложение, заявив, что оно полностью соответствует позиции суда, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что ремни безопасности в автобусах, в которых осуществляются групповые перевозки детей, станут обязательными с октября. Об этом сообщили в ГИБДД.

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