https://static.news.ru/photo/7860a5d8-e140-11e9-b827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госавтоинспекция больше не будет использовать в правоприменительной практике фотографии нарушений, сделанные с помощью приложения «Помощник Москвы». Такое решение силовики приняли после разъяснений от Верховного суда России.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) применяется в столице с 2015 года. С помощью приложения граждане фотографируют нарушителей и отсылают фотографии в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Однако в 2019 году ВС пояснил, что в таком режиме ПАК ПМ применять нельзя, так как это не автоматическая камера. Летом власти столицы обновили приложение, заявив, что оно полностью соответствует позиции суда, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что ремни безопасности в автобусах, в которых осуществляются групповые перевозки детей, станут обязательными с октября. Об этом сообщили в ГИБДД.