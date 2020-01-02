https://static.news.ru/photo/c9694ed6-2d43-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Госавтоинспекция намерена исключить из процедуры оценки практического экзамена на получение водительского удостоверения штрафные баллы. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывает Научный центр безопасности дорожного движения.

К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена, — приводит слова Гилякова РИА Новости.

Вместе с тем, он отметил, что пока неизвестно, «как это будет выглядеть на бумаге». В целом, пояснил представитель ведомства, экзаменатор будет оценивать не допущенные нарушения, а то, насколько правильно и безопасно для других участников движения кандидат выполняет манёвры и управляет автомобилем.

Сейчас при сдаче практического экзамена допускается получение до пяти штрафных баллов. При большем их количестве аттестация считается проваленной.

Гиляков напомнил, что с 1 октября ожидается вступление в силу изменений правил проведения практического экзамена. Ранее NEWS.ru писал, что из тестов будет убрана «площадка». Как посчитали в правительстве, она лишь имитирует ощущение управления автомобилем.