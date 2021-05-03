ГИБДД готовит новые штрафы для водителей

https://static.news.ru/photo/ec54c7be-ac44-11eb-a332-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

ГИБДД будет штрафовать водителей за новые нарушения, список которых будет внесён в КоАП. Проект поправок в Кодекс уже поступил в Аналитический центр при правительстве РФ, сообщает Autonews.

Штрафовать будут за следующие нарушения: неправильные шины, повреждённый бампер, незаконные лебёдки, отсутствие подголовников и подушек, если таковые предусмотрены заводом. Также штрафы могут ввести на телефоны, козырьки, держатели — всё, что загораживает обзор. Штрафовать будут за горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей, проблемы с фарами.

Нарушения появились на основании правил, которые были изложены в техническом регламенте Таможенного союза. С 1 мая увеличен штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные пути. Теперь водителю придётся заплатить за это пять тысяч рублей в отличие от предыдущей тысячи рублей штрафа.

Как сообщалось ранее, проект постановления МВД, содержащий новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, прокомментировали автоэксперты. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать не повышению безопасности на дорогах, а возникновению социальных конфликтов.