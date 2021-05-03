ГИБДД готовит новые штрафы для водителей

ГИБДД будет штрафовать водителей за новые нарушения, список которых будет внесён в КоАП. Проект поправок в Кодекс уже поступил в Аналитический центр при правительстве РФ, сообщает Autonews.
Штрафовать
Нарушения появились на основании правил, которые были изложены в техническом регламенте Таможенного союза. С 1 мая увеличен штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные пути. Теперь водителю придётся заплатить за это пять тысяч рублей в отличие от предыдущей тысячи рублей штрафа.
Как сообщалось ранее, проект постановления МВД, содержащий новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, прокомментировали автоэксперты. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать не повышению безопасности на дорогах, а возникновению социальных конфликтов.