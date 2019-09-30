https://static.news.ru/photo/dc3a2c4e-e34f-11e9-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госавтоинспекция будет участвовать в проведении технического осмотра автобусов с июня 2020 года, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

В соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении технического осмотра автобусов, — сказал Черников в интервью ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время Минпромторг и Росстандарт изучают возможности совершенствования автобусов в части развития активной и пассивной безопасности. Однако пока рано говорить о появлении таких автобусов.

Как ранее писал News.ru, ГИБДД выступила с предложением выдавать медсправки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».