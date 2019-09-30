Госавтоинспекция будет участвовать в проведении технического осмотра автобусов с июня 2020 года, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
В соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении технического осмотра автобусов, — сказал Черников в интервью ТАСС.
Он также добавил, что в настоящее время Минпромторг и Росстандарт изучают возможности совершенствования автобусов в части развития активной и пассивной безопасности. Однако пока рано говорить о появлении таких автобусов.
Как ранее писал News.ru, ГИБДД выступила с предложением выдавать медсправки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».