ГИБДД анонсировало массовые рейды по выявлению пьяных водителей в праздники

https://static.news.ru/photo/f8acd502-8b74-11ea-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД России в период майских праздников намерено усилить работу по выявлению пьяных водителей на дорогах. В ближайшие дни запланировано проведение массовых проверок и специальных операций.

Никакого лояльного отношения к водителям транспортных средств не будет, отметил представитель Госавтоинспекции.

Тем более сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Напротив, контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг, — пояснил он в беседе с ТАСС.

В ГИБДД отметили, что такое пристальное внимание к проблеме вождения в пьяном виде со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности.

По оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — подытожил собеседник агенства.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за отсутствие пропуска на автомобиль к административной ответственности будут привлекать собственников транспортных средств, кто бы ни находился за рулём во время поездки. 29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о внесении соответствующих изменений в свои указы от 4 и 11 апреля.