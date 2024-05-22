Герпетолог рассказал, грозит ли россиянам нашествие ядовитых змей Герпетолог Ермолов: экзотические ядовитые змеи вряд ли мигрируют в Россию

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Экзотические виды ядовитых змей с большой долей вероятности не выберут для миграции Россию, заявил в беседе с ОТР герпетолог Ян Ермолов. По его словам, вместо этого жителям страны стоит помнить о местных видах опасных рептилий.

Наиболее популярные у нас гадюки обыкновенные и черные. Есть еще мифологическое утверждение о том, что медянка может быть опасна для человека, — уточнил специалист.

Ермолов напомнил, что в низовьях Дона и Волги обитает ядовитый щитомордник, чья длина составляет 70 см. Эта змея не проявляет агрессии, но, не имея возможности избежать столкновения с человеком, может атаковать. Кроме того, змеи не любят громкие звуки и стараются избегать их источников. По словам герпетолога, при походе в лес стоит надевать высокую обувь и плотные штаны, чтобы не допустить случайного укуса.

Он добавил, что точно предсказать новые ареолы обитания змей невозможно, как и подготовиться к резкой миграции пресмыкающихся. В таком случае властям стоит предупредить людей об опасности.

Авторы портала Lancet Planetary Health ранее дали прогноз, что в ходе миграции ядовитые змеи могут выбрать для обитания Непал, Китай, Мьянму, Нигер и Намибию. Нашествие опасных пресмыкающихся произойдет к 2070 году из-за потери тропических и субтропических экосистем.