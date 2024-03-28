Герпетолог рассказал, что делать при встрече с гадюкой Герпетолог Ермолов: при встрече с гадюкой нельзя ее трогать

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

При встрече с гадюкой нельзя ее трогать, предупредил герпетолог Ян Ермолов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что важно уйти на безопасную дистанцию и дать змее уползти в укромное место. Как уточнил эксперт, гадюки достаточно умные, поэтому постараются сами уползти подальше от людей.

Если увидели — не надо ее трогать. Все эти круглые и вертикальные зрачки... Я не думаю, что это хорошая затея — сидеть и рассматривать глаза смертельно опасной змеи. <...> Главное — потом не смотреть, что там да как, а ретироваться на безопасную дистанцию, — пояснил эксперт.

Для прогулок в лесу следует надевать высокую обувь и плотные штаны. Гадюка не сможет прокусить ботинок высоко, даже если на нее наступить. Ермолов уточнил, что эти змеи предпочитают пролески. Часто они обосновываются в недостроенных зданиях, где можно как найти прохладное место, так и полежать на солнце. Их можно встретить вблизи воды во время миграции. Гадюки ядовиты на протяжении всей жизни, но, когда у них начинается гон, они становятся более агрессивными. Герпетолог отметил, что обычно этот период длится с апреля до конца майских праздников.

Эпидемиолог Евгений Артеменко ранее рассказал, что в апреле начнется сезон клещей, он продлится по сентябрь. По его словам, активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.